Calciomercato Juventus, Moggi: "Cristiano Ronaldo ha già firmato"

L'ex direttore generale scrive su Twitter che il portoghese ha già firmato e sostenuto le visite mediche a Monaco di Baviera. Intanto in Spagna e Portogallo assicurano: "Annuncio a ore".

0 condivisioni

2 ore fa

Sono ore calde, caldisssime sul fronte calciomercato. E in particolare sull'asse Torino-Madrid. Cristiano Ronaldo alla Juventus è un'ipotesi che diventa sempre più concreta con il passare delle ore, un trasferimento folle che in Spagna e in Portogallo assicurano sia "questione di ore". Magari non sarà proprio così, ma gli ultimi avvenimenti fanno propendere per un addio di CR7 al Real Madrid dopo 9 anni.

Il rapporto tra il giocatore e il presidente dei Blancos Florentino Perez è ormai logoro e non sarebbe stato ricucito nell'incontro tra il patron degli spagnoli e Jorge Mendes, agente di Cristiano. Anzi, il quotidiano spagnolo Marca riporta un virgolettato del 33enne di Funchal che sa di rottura totale: "Se valgo 100 milioni, significa che non mi vogliono", le sue parole.

Sì, 100 milioni. Tanti ne sborserebbe la Juve per assicurarsi il giocatore che si è spartito con Messi gli ultimi 10 Palloni d'Oro. Per lui invece sarebbe pronto un quadriennale da 30 milioni di euro a stagione. Un contratto ricchissimo che secondo l'ex dg bianconero Luciano Moggi sarebbe stato già firmato: "Ha già firmato e fatto le visite a Monaco di Baviera", il suo tweet. Da segnalare intanto l'incredibile momento che sta vivendo la Juve in borsa: le voci su Cristiano hanno fatto schizzare il titolo a +7,27%. Si tratta di un record.