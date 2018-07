Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo più vicino: addio Real Madrid

Juventus fans are already hunting for Cristiano Ronaldo's Juve jerseys. [Leggo] pic.twitter.com/Td1ncSX2MW

Intanto, mentre sui social spuntano già le maglie della Juventus con su scritto il nome di Cristiano Ronaldo, a Madrid i tifosi delle Merengues stanno prendendo d'assalto gli store per comprare quella che potrebbe essere l'ultima maglia blanca del lusitano. Altra conferma dell'imminente addio di Cristiano arriva dallo store online del Real Madrid, dove il numero 7 è l'unico che non posa con la nuova casacca.

Non è più una suggestione, sarebbe sbagliato continuare a chiamarla così. La Juventus sta trattando con il Real Madrid l'acquisto di Cristiano Ronaldo , ormai non è più un segreto. Nella notte appena trascorsa - racconta Marca - il presidente dei Blancos ha incontrato l'agente del portoghese dopo averlo convocato d'urgenza. I due hanno appena sfiorato l'argomento rinnovo con adeguamento prima di prendere una decisione definitiva: dopo 9 stagioni e 451 gol realizzati, CR7 si toglierà la maglia bianca per indossare quella bianconera .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK