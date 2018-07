Calciomercato Juventus, l'agente di Higuain: "Fantastico in coppia con CR7"

Hanno un legame fantastico, per Gonzalo è un padre sportivo. Sarri però ancora non è l'allenatore del Chelsea, quindi non posso parlare di questo

Gonzalo ha giocato per 4 anni al Real Madrid con Cristiano Ronaldo - ha esordito Nicolas - e sarebbe davvero bello se arrivasse alla Juventus. Sarebbero una grande coppia, insieme farebbero grandi cose perché si conoscono a memoria. Per la Juve rappresenterebbe un colpo eccezionale, lo aspettano tutti, sarebbe spettacolare

