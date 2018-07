Calciomercato Juventus, affare Cristiano Ronaldo: Perez convoca Mendes

Il presidente del Real Madrid ha convocato d'urgenza l'agente del fuoriclasse portoghese: i bianconeri sono pronti a presentare un'offerta ufficiale.

1 condivisione

3 ore fa

In casa Real Madrid non si parla d'altro che del futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non è mai stato così vicino a lasciare i Blancos, su di lui c'è la Juventus che è pronta a offrire 100 milioni al club spagnolo e un quadriennale da 30 milioni di euro a stagione al giocatore.

L'ad dei bianconeri Beppe Marotta non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito limitandosi a un "non parlo". Ma non si tratta di fantamercato, la Juventus sta seriamente pensando di acquistare Cristiano Ronaldo e sta valutando attentamente tutte le conseguenze che avrebbe un’operazione complessiva da circa 400 milioni di euro.

Intanto su Marca si legge che il presidente del Real, Florentino Perez, ha convocato d'urgenza a Madrid l'agente del fuoriclasse portoghese Jorge Mendes. Nelle prossime ore i due parleranno del futuro di CR7 e prenderanno una decisione. Le strade sono due: un nuovo matrimonio o l'addio dopo 9 anni. In quest'ultimo caso, la Juventus sarebbe pronta a fare il suo ingresso sulla scena.