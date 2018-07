Calciomercato Juventus, affare Cristiano Ronaldo: ore decisive

I bianconeri attendono il via libera da Jorge Mendes prima di presentare un'offerta ufficiale al Real Madrid. Già trovato l'accordo con il giocatore.

un'ora fa

Cristiano Ronaldo si avvicina sempre più alla Juventus. In queste ore i bianconeri sono in attesa che l'agente del fuoriclasse portoghese, Jorge Mendes, dia il via libera per presentare al Real Madrid un'offerta di 100/120 milioni per il cartellino del 33enne. Come riporta Sky Sport, non si tratta di una cifra casuale né di una clausola rescissoria, che al momento del rinnovo del portoghese fino al 2021 era stata fissata a 1 miliardo.

È un gentlemen agreement tra il club spagnolo e il giocatore risalente allo scorso gennaio. Se il presidente dei Blancos Florentino Perez dovesse mantenere la parola data, Mendes darà l'ok all'ad Beppe Marotta e al ds Fabio Paratici che formalizzerebbero l’offerta e si imbarcherebbero sul primo volo per Madrid per limare i dettagli di una trattativa clamorosa. A quel punto verrà anche steso il contratto di CR7 che ha già detto sì a un quadriennale da 30 milioni netti a stagione (60 milioni lordi all’anno).

Cifre che in un primo momento sembravano insostenibili per la Juve, ma il presidente Andrea Agnelli ha fatto svolgere un attento studio di costi e ricavi derivanti dall’arrivo di Ronaldo e solo dopo ha dato il suo assenso all'operazione. Intanto ci sono da segnalare le dichiarazioni dell'agente di Cristiano Ronaldo a Record. Parole che sanno di addio:

Se Cristiano lasciasse il Real Madrid, sarebbe per affrontare una nuova tappa e una nuova sfida della sua carriera fantastica. Comunque dovesse andare sarà eternamente grato al Real, al Presidente, ai dirigenti, allo staff medico, ai dipendenti della società, ai tifosi e a tutti i madridisti in giro per il mondo