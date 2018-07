Sono i favoriti per la vittoria dello Scudetto. Cristiano Ronaldo? Se arrivasse in Italia sarebbe sicuramente importantissimo

Mentre il calciomercato mondiale è focalizzato sul possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus, l'Inter presenta il suo ultimo acquisto: Matteo Politano. Prelevato dal Sassuolo in prestito oneroso (7 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, il 24enne romano ha esordito così in conferenza stampa:

