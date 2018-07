Le richieste di acquisto di tagliandi superano la disponibilità dello stadio. Il club fa sapere che per tutte le partite della prossima edizione della Bundesliga sarà il sold out.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

La maratona è terminata con grande anticipo. E il risultato è sorprendente. Al 5 luglio i biglietti per le partite del Bayern Monaco della prossima edizione della Bundesliga sono tutti esauriti. Come d'altronde succede da anni. Il club bavarese ha pubblicato una nota sul proprio sito con la quale si comunica che non ci sono più possibilità di prenotare biglietti per le partite all'Allianz Arena.

Nel proprio stadio il Bayern Monaco può accogliere 75mila tifosi. Tolti gli abbonamenti già staccati era però possibile fare una pre-richiesta relativa a partite specifiche alle quali si vuole presenziare. La società bavarese memorizza le prenotazioni e tiene da parte i biglietti per il tifoso in questione. Piccolo problema: dalla prima all'ultima giornata è già tutto esaurito.

Sono ben 138mila le richieste arrivate per la gara che il Bayern Monaco giocherà contro il Borussia Dortmund. Impossibile accontentare tutti. Le circa 50mila persone in eccesso verranno messe in una specie di lista d'attesa e ricontattate solo nel caso in cui qualcuno dovesse rinunciare al proprio biglietto.

Quella con i gialloneri è la partita per la quale sono arrivate maggiori richieste. Anche per la gara con il Mainz (la partita per la quale sono arrivate meno prenotazioni in assoluto) è già tutto esaurito (92108 richieste di biglietto). Su 17 partite casalinghe del Bayern Monaco in ben 9 casi sono arrivate più di 100mila richieste (Schalke, Borussia Moenchengladbach, Bayer Leverkusen, Lipsia, Eintracht Francoforte, Hoffenheim, Stoccarda, Norimberga e, appunto, Borussia Dortmund). Quel che sorprende è che anche per le gare che i bavaresi giocheranno in trasferta non ci sono più biglietti disponibili.

A seconda della capacità dello stadio in cui il Bayern verrà ospitato, ovviamente, i tifosi bavaresi hanno a disposizione un determinato numero di biglietti: per la gara al Signal Iduna Park di Dortmund, per esempio, il settore ospiti contiene 8mila persone. Al Bayern però sono arrivate già 48mila prenotazioni. L'impianto più piccolo della prossima Bundesliga è quello del Friburgo, che contiene 2500 tifosi ospiti. Anche per quella gara però sono arrivate oltre 25mila richieste. La maratona per vedere il Bayern nella prossima Bundesliga è appena cominciata. Ma per chi non si è messo in tempo è anche già finita.