Buffon al PSG: lunedì dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale

Gianluigi Buffon, classe 1978, ha esordito in Serie A con la maglia del Parma. Dopo 6 stagioni (e 1 Coppa Uefa) il trasferimento alla Juventus con la quale ha collezionato oltre 650 presenze vincendo 9 Scudetti, 5 Coppe Italia, 6 Supercoppe Italiane. Con la maglia della Nazionale maggiore i gettoni sono 176: in bacheca il campionato del mondo del 2006.

Sembra tutto pronto per l'annuncio ufficiale: per il giocatore pronto un contratto biennale.

