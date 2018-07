Più che una bacheca, quella del Barcellona è un container, che quest'anno, con la 25ma Liga vinta e la Youth League, è arrivato a ospitare i trofei numero 100 e 101 del club: 73 fra campionati e coppe nazionali, 23 le vittorie internazionali e 5 le competizioni giovanili.

Il terzo millennio è stato, almeno fino a questo momento, particolarmente proficuo per i Blaugrana che, grazie alla generazione di campioni come Messi, Iniesta e Xavi, ma anche Piqué, Puyol e Busquets fra gli altri, hanno vinto 9 volte la Liga (su 25 totali), 4 volte la Champions League (su 5) e tutte le 3 Coppe del Mondo per Club della loro storia.

Una soddisfazione enorme per il club catalano, mitigata in parte solo dai trionfi europei degli eterni rivali del Real Madrid che, guidati da Ancelotti prima e Zidane poi, si sono aggiudicati 4 delle ultime 5 edizioni della Champions League.

Probabile che anche questo "smacco" sia alla base della scelta del colore giallo del kit away del Barcellona per la stagione 2018/19. È lo stesso club ad ammetterlo sul proprio sito internet, dove accompagna il lancio della nuova maglia con le parole:

🤩 The new away kit is now available in our Megastore and online!!

🔵What are you waiting for? 🔴



Get yours now! 👉 https://t.co/0u7mdFZs1w pic.twitter.com/MH0KD3awKW