Backdoor Podcast: Zeno Pisani, il basket di L.A. da Harden a Westbrook

Per farlo abbiamo intervistato Zeno Pisani che a Los Angeles ci vive ormai da tanti anni e ha avuto modo di vedere non solo i grandi campioni affermati, ma le loro esperienze all High School, ai campetti, ecc. Questa è la prima parte del racconto che coinvolge Baron Davis, Russel Westbrook e James Harden solo per fare qualche nome.

In questi giorni Los Angeles è diventata il centro del mondo NBA con l'arrivo di LeBron James ai Lakers e una nuova linfa in vista del futuro. Backdoor Podcast ha voluto raccontare tutto quello che significa il basket nella città degli angeli , andando a scovare tutti gli angoli più nascosti e curiosi di una cultura unica.

