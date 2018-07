La stagione comincerà l'8 luglio col ritiro a Trigoria. Seguiranno due amichevoli con Latina e Avellino prima della partenza per la tournée americana prevista il 22.

6 ore fa di Alberto Casella

Il terzo posto raggiunto nella stagione 2017/18 non era così scontato per la Roma. Ancora scosso per il ritiro di Totti, l'ambiente aveva accolto Monchi e Di Francesco ben conscio che cambiamenti tanto radicali avrebbero richiesto tempo.

Invece la Lupa è andata di corsa. Senza più i gol di Salah e con Dzeko e Nainggolan meno incisivi di quelli visti nella seconda era Spalletti, la squadra ha cambiato pelle, gioco e attitudini, ma non ha mollato un colpo, arrivando a centrare gli obiettivi di inizio stagione e regalandosi anche notti magiche forse inattese.

Linee guida che non cambiano per la prossima stagione e le prime mosse di Monchi lo testimoniano. Sacrificato il Ninja, lo spagnolo l'ha subito rimpiazzato con Pastore, ha preso Santon - vedremo se per entrambi si confermerà il re Mida dei giocatori in cerca di rilancio - e poi ha fatto il pieno di giovani di qualità, da Cristante a Coric, da Kluivert jr a Zaniolo e Bianda.

Roma: amichevoli in calendario, da Latina a New York, in Tv e streaming

Altri arriveranno - il calciomercato chiude il 18 agosto - ma la nuova Roma ha già un volto preciso ed è pronta ad affrontare la stagione che comincerà domenica 8 luglio col ritiro a Trigoria e le prime visite mediche fissate già il 6. Ovviamente sono previste deroghe personalizzate per chi ha partecipato o ancora sta giocando i Mondiali.

Il 14 luglio alle 18.30 è in programma la prima amichevole, a Latina contro la squadra locale attualmente in Serie D, mentre il 20 la Roma sarà ancora in trasferta, allo Stirpe di Frosinone, dove affronterà i biancoverdi dell'Avellino. Sei giorni dopo, la squadra partirà per gli Stati Uniti dove, negli incontri dell'International Champions Cup, affronterà nell'ordine Tottenham, Barcellona e Real Madrid.

Il match contro gli Spurs è in programma il 25 luglio a San Diego alle 2.05 italiane della notte sul 26. Contro i Blaugrana, invece, la Roma giocherà nello stadio dei Dallas Cowboys alle 4.05 della notte fra il 31 luglio e il 1° agosto, mentre l'ultimo match, quello contro i Blancos, è fissato per le 2.05 della notte (italiana) fra il 7 e l'8 agosto nel MetLife Stadium, la casa dei New York Giants e dei New York Jets. Tutti i match dell'International Champions Cup saranno integralmente visibili solo su Sky Sport.