Per l'ennesima volta durante questi Mondiali, a guadagnarsi la prima pagina del Mundo Deportivo è Yerri Mina. Ieri il difensore del Barcellona ha segnato il terzo gol del suo torneo che però non è bastato per la qualificazione della sua Colombia.

È ancora l'Inghilterra a trovare spazio in prima pagina sul quotidiano madrileno As. I Leoni hanno battuto la Colombia sfatando il tabù dei rigori e ora ai quarti di finale dovranno vedersela con la Svezia.

Il tabellone dei quarti di finale si è quindi completato e il torneo in Russia si prenderà ora due giorni di pausa per poi ripartire a tutta forza venerdì con le prime due partite, Francia-Uruguay e Brasile-Belgio. Il giorno dopo invece si giocheranno Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK