Da USA '94 a Russia 2018: la Nazionale svedese raggiunge i quarti di finale nei Mondiali 24 anni dopo, senza il suo giocatore più rappresentativo.

2 ore fa di Leonardo Mazzeo

Pensi al giocatore più famoso della Svezia e con tutta probabilità pensi a lui: il più grande, il più vincente, il più strafottente, in campo e fuori. Mai banale, una carriera passata nei più grandi club d'Europa. E una Nazionale praticamente monopolizzata. Eppure, senza Zlatan Ibrahimovic a guidare la squadra, i suoi compagni sono arrivati ai quarti di finale dei Mondiali in Russia.

Un paradosso, a pensarci bene: la Svezia ha ottenuto un risultato sorprendente senza il giocatore più rappresentativo. Stessa cosa accadde nel 1994: Mondiali in USA, Ibrahimovic aveva solo 13 anni. Impossibile chiedergli di scendere in campo, dai. Senza il piccolo Zlatan, quella Nazionale raggiunse le semifinali e alla fine arrivò terza nel torneo più ambito.

Oggi, ventiquattro anni dopo, la Svezia si ritrova di nuovo a volare. Ancora una volta senza Ibrahimovic: l'attaccante dei Los Angeles Galaxy ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale il 21 giugno 2016. Poi, però, è arrivata la qualificazione ai Mondiali in Russia. E Zlatan si è proposto di nuovo, ricevendo però il "no" secco di Jan Andersson. Fino a questo momento, il CT sta avendo ragione. E Ibrahimovic, dal canto suo, segue la squadra come può.

Mondiali, sorpresa Svezia: senza Ibrahimovic raggiunge i quarti

Un percorso splendido, quello della Nazionale svedese. Partito dalle qualificazioni, passato per lo spareggio vinto contro l'Italia (ahinoi...) e arrivato fino in Russia. L'inaspettato primo posto nel Gruppo F come prima del girone è stato l'ultimo passo di una strada fatta di dedizione e concentrazione. Zero gol subiti contro gli azzurri a novembre, solo due reti incassate in Russia fino a questo momento (contro la Germania). Per il resto, solo gioie.

La difesa regge bene, i gol vengono realizzati da tutta la squadra. Sembra che senza Ibrahimovic a guidare l'attacco la responsabilità offensiva sia stata divisa equamente tra gli altri giocatori: in Russia due gol per Granqvist (!), uno per Augustinsson, Toivonen e Forsberg, che ha deciso la sfida contro la Svizzera. E la Svezia ha raggiunto così i quarti di finale senza il suo capitano.

Getty Images

La Svezia di Ibra

Ibrahimovic ha giocato nella Nazionale svedese per 15 anni: ha fatto il suo esordio il 31 gennaio del 2001, in un pareggio per 0-0 contro le Isole Far Oer. Da lì in poi, ha fatto parte della Svezia fino al 2016.

Mondiali 2002 : Ibrahimovic convocato per la prima volta in un torneo internazionale, Svezia eliminata agli ottavi dal Senegal;

: Ibrahimovic convocato per la prima volta in un torneo internazionale, Svezia eliminata agli ottavi dal Senegal; Euro 2004 : è l'anno del gol di tacco contro l'Italia (poi nominato miglior gol degli Europei) e del biscotto della Svezia con la Danimarca. Zlatan&Co raggiungeranno i quarti, poi verranno eliminati dall'Olanda;

: è l'anno del gol di tacco contro l'Italia (poi nominato miglior gol degli Europei) e del biscotto della Svezia con la Danimarca. Zlatan&Co raggiungeranno i quarti, poi verranno eliminati dall'Olanda; Mondiali 2006 : quattro gol in una sola partita durante le qualificazioni (quella contro le Isole Far Oer, vinta 7 a 0), in Germania la Svezia viene eliminata dai padroni di casa agli ottavi;

: quattro gol in una sola partita durante le qualificazioni (quella contro le Isole Far Oer, vinta 7 a 0), in Germania la Svezia viene eliminata dai padroni di casa agli ottavi; Euro 2008 : un gol per Ibra durante la fase a gironi, ma la sua Svezia viene comunque eliminata;

: un gol per Ibra durante la fase a gironi, ma la sua Svezia viene comunque eliminata; Mondiali 2010 : Svezia non qualificata;

: Svezia non qualificata; Euro 2012 : Svezia ancora fuori nella fase a gironi, ma Ibra si consola (nuovamente) con il miglior gol del torneo (mezza rovesciata contro la Francia);

: Svezia ancora fuori nella fase a gironi, ma Ibra si consola (nuovamente) con il miglior gol del torneo (mezza rovesciata contro la Francia); Mondiali 2014 : Svezia non qualificata, eliminata nello spareggio dal Portogallo (nonostante le due reti di Zlatan);

: Svezia non qualificata, eliminata nello spareggio dal Portogallo (nonostante le due reti di Zlatan); Euro 2016: Svezia fuori nella fase a gironi, nessun gol per Ibrahimovic.

Oggi, a due anni di distanza, la Nazionale svedese ha raggiunto i quarti di finale dei Mondiali dopo 24 anni. E, di nuovo, lo ha fatto senza Ibrahimovic.

Getty Images

Difficilmente criticabile

Resta comunque difficile accusare Ibrahimovic di essere stato la causa dei cattivi risultati internazionali svedesi negli ultimi 15 anni. Zlatan è stato spesso decisivo, in alcune occasioni ha letteralmente trascinato la squadra. Per lui parlano i numeri: 62 gol in 116 presenze. Un giocatore determinante, come dimostra anche la sua carriera nei club di tutta Europa. Nonostante gli insuccessi, Ibrahimovic per la Svezia resta comunque un idolo. E non potrebbe essere altrimenti.