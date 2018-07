Mondiali, Maradona difende la Colombia: "È stata rapinata, arbitro ladro"

Critiche all'arbitro sono arrivate anche dal capitano della Colombia Radamel Falcao: "L'arbitraggio di Geiger è stato vergognoso. Trovo anche strano che la partita sia stata diretta da un americano, la definirei una scelta quantomeno controversa. Sul campo parlava solo in inglese e in ogni situazione dubbia ha dato ragione all'Inghilterra".

A Maradona non è però andato giù l'arbitraggio dello statunitense Mark Geiger che al 55' ha assegnato ai Tre Leoni un rigore per fallo di Carlos Sanchez su Harry Kane, trasformato poi dall'attaccante del Tottenham. "Abbiamo assistito a una rapina monumentale. L'arbitro Geiger è statunitense, forse capirà di baseball ma non di calcio. È un ladrone, il fallo l'aveva fatto Kane. Perché la VAR non è intervenuta?", ha dichiarato Maradona alla trasmissione venezuelana "De la mano del Diez".

