I rossoneri voleranno ancora in America per l'International Champions Cup: tre sfide di lusso per i ragazzi di Gattuso.

10 ore fa di Leonardo Mazzeo

Vicende societarie a parte, calciomercato a parte, il Milan deve comunque prepararsi in vista della prossima stagione. Ci sono obiettivi da raggiungere, un percorso di crescita da continuare. Gattuso potrà lavorare con la squadra a partire dall'estate, impostando la sua preparazione per la prossima stagione. Tra diverse incertezze, Ringhio è uno dei punti fermi dei rossoneri.

Il Milan proverà ad andare oltre il sesto posto raggiunto nell'annata 2017/2018: si punterà di nuovo alla Champions League, obiettivo mancato (non di poco) nell'ultimo campionato. L'anno zero è passato, adesso comincia l'anno uno. Gattuso potrà impostare anche un suo calciomercato, in comune accordo con Mirabelli e Fassone. Nel frattempo, i rossoneri hanno impostato il loro calendario di amichevoli estive.

Già a partire da metà luglio, i tifosi potranno vedere all'opera il Milan che verrà. Tra il 14 e il 20 luglio ci saranno le prime amichevoli, anche se non sono arrivate comunicazioni ufficiali circa gli avversari che la squadra di Gattuso si troverà ad affrontare per testare il livello di preparazione fisica e tecnica. Una cosa è certa, però: i rossoneri parteciperanno di nuovo all'International Champions Cup in America.

Getty Images

Milan, le date delle amichevoli estive

Milan-Manchester Unied (International Champions Cup): giovedì 26 luglio, ore 15:00, StubHub Center (Carson, California)

(International Champions Cup): giovedì 26 luglio, ore 15:00, StubHub Center (Carson, California) Tottenham-Milan (International Champions Cup): mercoledì 1 agosto, ore 1:30, Bank Stadium (Minneapolis, Minnesota)

(International Champions Cup): mercoledì 1 agosto, ore 1:30, Bank Stadium (Minneapolis, Minnesota) Milan-Barcellona (International Champions Cup): domenica 5 agosto, ore 5:00, Levi’s Stadium (Santa Clara, Bay Area)

Dove vedere le amichevoli rossonere in tv

L'International Champions Cup sarà in esclusiva su Sky Sport, che ha acquistato i diritti per l'edizione 2018 e trasmetterà le partite in diretta. Il torneo, che si svolge ogni estate dal 2013, durerà dal 21 luglio all'8 agosto. Europa, Stati Uniti, Singapore, 22 stadi in tutto e 18 squadre coinvolte: tra gli ospiti più illustri di questa competizione, quest'anno ci saranno Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, PSG, Roma, Inter, Juventus. E, ovviamente, anche il Milan di Gattuso.