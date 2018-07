La squadra di Spalletti si riunirà ad Appiano Gentile a partire dal 9 e 10 luglio. Previsti big match contro Chelsea, Lione e Atletico Madrid.

5 ore fa di Daniele Minuti

La stagione che si appresta a partire può essere una delle più importanti della storia recente dell'Inter. Dopo anni infatti il club nerazzurro potrà tornare finalmente a giocare la Champions League e per questo motivo la dirigenza sta costruendo una rosa all'altezza dell'impegno.

A neanche una settimana dall'inizio del ritiro di Appiano Gentile infatti, il direttore sportivo Ausilio ha chiuso per acquisti importanti come quelli di de Vrij, Asamoah, Politano, Nainggolan e Lautaro Martinez.

Spalletti potrà così lavorare con la squadra quasi al completo per tutta quanta l'estate, in cui la sua Inter sarà impegnata anche in qualche amichevole di lusso contro squadre che in questi anni si sono abituate a giocare la Champions League.

Inter, il calendario delle amichevoli estive e dove vederle in TV e streaming

Il ritiro dell'Inter partirà ufficialmente lunedì 9 luglio al Suning Training Centre di Appiano Gentile, a differenza degli ultimi anni dove l'abitudine era quella di andare fra le montagne a Riscone di Brunico. Tranne i giocatori impegnati ai Mondiali (Vecino, Miranda, Brozovic e Perisic) che arriveranno più tardi, Spalletti avrà a disposizione la rosa intera.

Dopo pochi giorni ci sarà la prima amichevole ufficiale della stagione 2018/2019 contro il Lugano: il 14 luglio le due squadre si sfideranno alle ore 20:00 per festeggiare i 110 anni di storia dei club. Il 18 luglio alle 18:30 l'Inter affronterà il Sion per celebrare il cinquantesimo anniversario dello Stade de Tourbillon.

Queste due prime sfide non saranno trasmesse, la prima amichevole estiva nerazzurra che invece si potrà vedere in televisione sarà quella del 28 luglio contro il Chelsea all'Allianz Riviera di Nizza, mentre il 4 agosto a Lecce è in programma Inter-Lione. L'ultimo e più prestigioso impegno estivo interista è la partita dell'11 agosto contro l'Atletico Madrid che 4 giorni dopo si giocherà la Supercoppa europea contro il Real.

Tutte e tre queste amichevoli saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport e per chi non avesse la possibilità di seguirle in TV c'è sempre l'opzione streaming utilizzando il servizio di Sky Go oppure abbonandosi a NowTV.