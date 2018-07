I giallorossi non hanno ancora ricevuto un'offerta soddisfacente per il loro portiere ma in caso di cessione si punterebbe sull'olandese: servono 35 milioni.

6 ore fa di Daniele Minuti

La Roma è sicuramente una delle società del campionato italiano più attive in questa finestra di calciomercato. I capitolini hanno già messo a segno ben 9 colpi in entrata e sembrano non volersi fermare qui.

Le strategie del club giallorosso però d'ora in poi saranno fortemente condizionate dal futuro del loro portiere: Alisson infatti fa gola a molti e la fila per l'estremo difensore attualmente impegnato ai Mondiali con il suo Brasile incomincia a farsi sempre più lunga, con Real Madrid e Chelsea che sarebbero pronti a fare follie per lui.

Al momento però non è arrivata ancora l'offerta che soddisfi la Roma, ma il direttore sportivo Monchi non vuole farsi trovare impreparato e in caso di partenza del portiere della Seleçao avrebbe già individuato un suo possibile sostituto sul calciomercato: Jasper Cillessen del Barcellona.

Calciomercato Roma, se parte Alisson occhi su Cillessen

La notizia arriva dalle pagine del Mundo Deportivo, che rivela come il portiere olandese dei blaugrana sia uno dei due profili scelti dalla dirigenza della Roma per sostituire Alisson assieme ad Areola del Paris Saint-Germain.

Cillessen è arrivato al Barcellona nella sessione estiva di calciomercato del 2016 ma da allora non ha praticamente mai visto il campo in campionato e Champions League dove il titolare indiscusso è ter Stegen, diventando di fatto il portiere della Coppa del Re.

Stando ai media catalani, l'ex portiere dell'Ajax sarebbe mosso dal desiderio di tornare a giocare titolare anche per evitare di perdere il posto in Nazionale e la Roma sarebbe una destinazione gradita. Per il suo cartellino il Barcellona chiede circa 35 milioni di euro ma è chiaro che dopo l'eventuale cessione di Alisson il soldi non sarebbero un problema. Il futuro di Cillessen quindi potrebbe dipendere da quello del portiere del Brasile, che oscilla fra la permanenza alla Roma e la cessione.