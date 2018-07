Calciomercato Real Madrid, altra smentita: "Nessuna offerta per Mbappé"

Calciomercato, il PSG ok col FFP: cessioni per quasi 160 milioni

"Secondo le informazioni diffuse nelle ultime ore - recita il comunicato del Real Madrid - che parlando di un accordo tra Real Madrid e PSG per il giocatore Kylian Mbappé, il Real Madrid afferma che tali notizie sono assolutamente false. Nessuna offerta è stata recapitata al PSG o al giocatore. Il club si rammarica per la diffusione di questo tipo di informazioni".

Stavolta il presidente del Real Florentino Perez ha dovuto negare di aver offerto 272 milioni di euro al PSG per il classe 1998 Kylian Mbappé, astro nascente del calcio mondiale che sta incantando in Russia. Una notizia, questa, riportata da diversi portali spagnoli.

Mentre il mondo parla della possibilità che Cristiano Ronaldo si trasferisca alla Juventus in questa sessione di calciomercato , il Real Madrid rilascia un'altra smentita ufficiale. Dopo quella di due giorni fa, in cui Blancos hanno negato con un comunicato di aver offerto 310 milioni di euro al PSG per Neymar, ecco che sul sito del club compare un'altra nota.

