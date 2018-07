Verdi e Inglese i nomi nuovi per l'attacco, a Fabian Ruiz le chiavi del centrocampo. Tra i pali Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Pepe Reina, passato al Milan.

3 ore fa di Luca Guerra

La stagione 2017/2018, quella dei record di punti nel campionato di Serie A, è alle spalle per il Napoli: l'era di Carlo Ancelotti, l'uomo scelto da Aurelio de Laurentiis per prendere il posto di Maurizio Sarri, farà rima con cambiamento, di parte degli uomini in rosa e di concetti tattici in campo. L'intento è chiaro: proseguire il percorso di crescita e riuscire a strappare lo scudetto alla Juventus, missione sfiorata nell'ultima annata. Un obiettivo che comporta un calciomercato Napoli efficace e privo di indecisioni.

La gestione tecnica di Ancelotti ha avuto il via con un addio: quello di Pepe Reina, passato a parametro zero al Milan e prima cessione del calciomercato Napoli 2018/2019. Il portiere spagnolo era stato uno dei riferimenti per tattica e spogliatoio nel triennio Sarri. I suoi saluti sono la metafora del gran lavoro che l'ex allenatore di Real Madrid e Milan dovrà compiere al San Paolo, mentre la campagna acquisti era stata inaugurata in inverno, con gli arrivi di Roberto Inglese dal Chievo Verona e gli affari a costo zero rispondenti ai nomi di Amato Ciciretti e Amin Younes, arrivati rispettivamente da Benevento e Ajax.

Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli è al lavoro per rendere il calciomercato Napoli 2018/2019 quello della svolta. L'obiettivo è quello di trasformare gli applausi della scorsa stagione in trofei per rimpinguare la bacheca del club, una missione nella quale Ancelotti ha esperienza da vendere.

Calciomercato Napoli: acquisti e cessioni ufficiali

Il calciomercato ha preso il via ufficialmente il 1° luglio e chiuderà il 18 agosto, in largo in anticipo rispetto agli anni passati. Il 19 agosto inizierà la Serie A 2018/2019.

Acquisti

Fabian Ruiz (Betis Siviglia, 30 milioni di euro)

(Betis Siviglia, 30 milioni di euro) Simone Verdi (Bologna, 20 milioni)

(Bologna, 20 milioni) Roberto Inglese (Chievo Verona, 11 milioni)

(Chievo Verona, 11 milioni) Amato Ciceretti (Benevento, svincolato)

(Benevento, svincolato) Amin Younes (Ajax, svincolato)

Cessioni

Christian Maggio (svincolato)

(svincolato) Hrvoje Milić (svincolato)

(svincolato) Pepe Reina (Milan, svincolato)

(Milan, svincolato) Rafael Cabral (svincolato)