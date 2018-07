Calciomercato Milan, obiettivo Zaza: il Valencia chiede 20 milioni

Il club rossonero si muove per l'attaccante del Valencia: servono 20 milioni.

2 ore fa

In casa Milan c'è grande attesa per la sentenza del TAS che potrebbe annullare l'esclusione dall'Europa League decisa dall'UEFA. Ma intanto il club rossonero non sta con le mani in mano e sonda il terreno per l'attaccante del Valencia Simone Zaza, 13 gol e 5 assist in 39 presenze nell'ultima stagione.

Dopo gli acquisti di Reina, Strinic e Halilovic, tutti arrivati a costo zero, l'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli vogliono regalare all'allenatore Rino Gattuso un attaccante di livello. In cima alla lista dei desideri c'è il bomber della Lazio Ciro Immobile, ma le richieste del patron biancoceleste Claudio Lotito frenano ogni discorso sul nascere.

Tra gli obiettivi figura anche Alvaro Morata, in uscita dal Chelsea. Ma secondo Il Corriere dello Sport nelle ultime ore il Milan starebbe puntando forte su Simone Zaza. I primi contatti ci sono già stati, l'agente del giocatore Beppe Bozzo ha incontrato la dirigenza rossonera nei giorni scorsi. La richiesta del Valencia è di 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe arrivare dalle cessioni dei vari Kalinic, Bacca e André Silva.