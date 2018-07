Poco importa se a Madrid la sua famiglia si trova benissimo e in appena un'ora e mezza può raggiungere la sua casa in Portogallo, la voglia di cambiare aria e provare una nuova avventura a 33 anni avrebbe ormai preso il sopravvento. Negli occhi di Cristiano ci sarebbe ancora la standing ovation che l'Allianz Stadium gli hanno tributato i tifosi juventini lo scorso 3 aprile in occasione del match di Champions League vinto 3-0 dai Blancos. Quel giorno potrebbe essere scoccata la scintilla.

Non si placano quindi le indiscrezioni su un clamoroso trasferimento di CR7 alla Juventus, nonostante le parole dell'ad bianconero Beppe Marotta che ha parlato solo di "suggestione" e ai microfoni di Sky Sport ha sorriso limitandosi a dire: "Non parlo…". Eppure secondo Marca, Cristiano Ronaldo sarebbe sempre più convinto a sposare la Juventus e lasciare il Real dopo 9 anni.

