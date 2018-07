Calciomercato Juventus, Higuain al Chelsea: affare da 60 milioni di euro

Il Pipita sarebbe a un passo dal trasferimento ai Blues: l'ufficialità dovrebbe arrivare dopo l'annuncio di Maurizio Sarri come nuovo manager.

un'ora fa

Gonzalo Higuain s'appresta a dire addio alla Juventus in questa sessione di calciomercato per approdare in Premier League. Ne è sicuro Sport Mediaset secondo cui il Pipita sarebbe a un passo dal trasferimento tra le fila del Chelsea. I bianconeri dovrebbero incassare 60 milioni di euro, l'ufficialità dell'operazione potrebbe arrivare dopo l'annuncio di Maurizio Sarri come nuovo manager.

L'attaccante argentino e il tecnico italiano si ritroverebbero dopo l'esperienza al Napoli dove tra i due è sbocciato un vero e proprio amore calcistico. Che non si è interrotto neanche dopo il passaggio del Pipita alla Juve. Le parole di Sarri per il suo pupillo sono sempre state al miele senza alcuna traccia di rancore.

Ma non solo Higuain. Sarri potrebbe abbracciare un altro suo allievo, quel Daniele Rugani che ha allenato ai tempi dell'Empoli. Si tratta di due operazione distinte. Intanto il patron dei Blues Roman Abramovich è ancora a lavoro per risolvere il contratto di Antonio Conte, in scadenza nel 2019.