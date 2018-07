Lo svizzero abbandona il "baffo" dopo 24 anni. Accordo con la marca giapponese per i prossimi 10 anni (oltre al tennis giocato): 300 milioni di dollari. Ma le scarpe...

15 minuti fa di Carlo Roscito

Ci sono delle carriere che durano molto di meno rispetto al loro rapporto. Di chi parliamo? Di Roger Federer e della Nike, azienda statunitense che l’ha vestito dalla fascetta ai piedi per ben 24 anni. La sorpresa era dietro l'angolo, ha comunque sorpreso tutti al momento dell’ingresso in campo per l’esordio a Wimbledon 2018.

Il "baffo" che fine ha fatto? Se lo saranno domandato tutti coloro che si preparavano ad assistere al match di tennis contro Dusan Lajovic (6-1, 6-3, 6-4) e pure quelli che lo stavano seguendo da lontano, in ufficio o meglio ancora dal proprio divano di casa.

Ebbene sì, Roger Federer ha cambiato sponsor tecnico. Ha scelto la Uniqlo, marca d’abbigliamento giapponese fast fashion (può essere paragonata a H&M o Zara) fondata a Ube nel 1949. La notizia già da qualche settimana era nell’aria, è volata-volata-volata fino a quando non è finita realmente sul petto dello svizzero. A Londra il debutto con il nuovo marchio.

Wimbledon, Roger Federer lascia la Nike: Uniqlo nuovo sponsor tecnico

Getty Images Roger Federer ha cambiato sponsor tecnico dopo 24 anni: Uniqlo al posto di Nike

Un primo turno di Wimbledon significativo, insomma, al di là della superiorità tecnica nei confronti del malcapitato Lajovic. L’annuncio è stato affidato ai canali social. Su Twitter la Uniqlo ha di fatto ufficializzato l’accordo con l’attuale numero 2 della classifica Atp:

Il contratto di Federer con la Nike era scaduto a marzo. Nonostante tutto il tennista aveva continuato a indossare i soliti abiti. Anche lui, in concomitanza con l’impegno a Wimbledon, ha spiegato le motivazioni della nuova partnership:

Sono profondamente impegnato nel tennis e nel vincere tornei, ma anche io, come Uniqlo, provo un grande amore per la vita, la cultura e l'umanità. Condividiamo la passione forte per cercare di avere un impatto positivo sul mondo. Non vediamo l’ora di combinare quelli che sono i nostri sforzi creativi.

Tadashi Yanai è il fondatore, presidente e Ceo di Uniqlo. Ha chiuso la “trattativa” con Federer, uno di 37 anni e con 20 slam nel curriculum. Un record per il tennis. È per questo che l’affare andrà oltre allo sport giocato. Secondo quanto riportato da Espn l’accordo varrà più di 300 milioni di dollari in dieci anni e con una clausola speciale garantirà a Federer di ricevere i soldi anche quando smetterà di giocare.

C'est avec un immense honneur qu'UNIQLO accueille Roger Federer en tant que nouvel Ambassadeur Global.#uniqloRF #uniqlo #lifewear #rogerfederer #wimbledon pic.twitter.com/SgUQGheQqT — UNIQLO France (@UNIQLO_France) July 2, 2018

Yanai, 69 anni, nel 2016 è stato considerato come l’uomo più ricco di Giappone con un patrimonio di 18 miliardi di dollari. Nel 2014, invece, appariva al trentacinquesimo posto nella classifica mondiale. E dire che il suo percorso nella moda è partito dal piccolo negozio di famiglia specializzato in abiti maschili preconfezionati. Il primo nasceva nel 1984 con il nome “Uniqlo Clothing Warehouse”. Presto arriverà anche in Italia (in primavera, a Milano). Nel resto del mondo i punti vendita sono già 1600. Così Yanai ha espresso la soddisfazione per aver ingaggiato “Re Roger”:

Federer è uno dei più grandi della storia. Il rispetto per lui va oltre lo sport. L’accordo riguarderà l’innovazione in campo e fuori, spero che riusciremo insieme a migliorare la qualità della vita del maggior numero di persone.

Che fine farà il logo RF?

Getty Images Federer lascia Nike, ma per ora gioca ancora con le scarpe dell'azienda statunitense: Uniqlo non produce calzature

L’azienda vorrebbe portare il tennis in nuovi posti, anche nel settore del design e della tecnologia. Intanto, prima di cominciare a farlo, si è portato a casa un numero uno assoluto. Gli abitudinari ci saranno rimasti male.Federer era un uomo-Nike da quando aveva soli 13 anni. L’ultimo rinnovo decennale era stato siglato nel 2008 (10 milioni di euro l’anno). La scadenza ha permesso a Uniqlo di corteggiarlo. L’azienda giapponese, dal 2012 al 2017, aveva già ingaggiato Novak Djokovic, un altro fenomeno del tennis.

E ora il logo RF, quello personalizzato da Federer stesso, che fine farà? Lo svizzero spiega che a breve potrebbe passare direttamente nelle sue mani: