La notizia di Ronaldo alla Juventus trova spazio anche sulla prima pagina della Bola, che rivela come Torino sarebbe una destinazione molto gradita al fenomeno portoghese in uscita dal Real Madrid.

Su Sport invece il titolo principale è sul calciomercato e in particolare su Lenglet. Il difensore del Siviglia avrebbe comunicato ufficialmente al suo club la decisione di andare via: su di lui c'è l'interesse del Barcellona.

Stesso discorso anche per As, dove la foto principale è dedicata a Neymar che ha trascinato il suo Brasile ieri segnando il gol del vantaggio e mettendo lo zampino anche nella rete del definitivo 2-0 siglata da Firmino.

Anche il titolo principale del Corriere dello Sport si concentra su Neymar e compagni mentre l'articolo in taglio alto mette ufficialmente Milinkovic-Savic fuori dal mercato: la Lazio non vuole meno di 150 milioni di euro per lui.

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport troviamo la celebrazione del Brasile che ieri ha sconfitto per 2-0 il Messico guadagnandosi il pass per i quarti di finale dei Mondiali dove affronterà il Belgio.

Il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali che si va componendo è uno degli argomenti principali della rassegna stampa dei giornali sportivi in edicola oggi, dove però troviamo alcuni titoli su una possibile clamorosa trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Il Brasile di Neymar si è guadagnato il passaggio ai quarti sconfiggendo il Messico per 2-0. Nel turno successivo i Verdeoro sfideranno il Belgio che ha superato il Giappone per 3-2 al termine di una delle partite più belle dell'intera competizione.

