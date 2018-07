Mondiali: "Go Kane!", il doppio senso di un tabloid indigna la Colombia

Stasera alle 20 l'Inghilterra di Southgate si gioca l'accesso ai quarti dei Mondiali di Russia 2018 contro la Colombia di Pekerman. Un'occasione d'oro per la Nazionale di Sua Maestà che, dopo l'eliminazione della Spagna da parte della Russia e il ridimensionamento subito dalla Croazia contro la Danimarca, sente sempre più suo il ruolo di favorita della parte destra del tabellone.

Certo il cammino è ancora lungo, ma l'entusiasmo a Londra è palpabile dopo decenni di vacche magre. L'ultimo, e unico, titolo mondiale risale al 1966, mentre l'ultima Nazionale inglese che aveva riempito i pub era quella targata Lineker.

La nuova generazione di virgulti, quella guidata da Harry Kane e Dele Alli, mixata e shakerata da Southgate con l'esperienza di vecchie volpi come Ashley Young o Jamie Vardy fa sognare i tifosi e sembra davvero pronta per il salto di qualità.

Un salto che, però, a qualcuno in patria sembra aver dato le vertigini. I tabloid britannici, si sa, non hanno sempre il buon gusto e la delicatezza nelle loro corde, spesso la sparano grossa e a volte vanno anche molto oltre. Un esempio è il titolo del Sun di stamattina che, dedicato ai Mondiali, ha già suscitato reazioni indignate in Colombia.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tomorrow's front page: #ENG captain Harry Kane will lead the charge to send us through to the #WorldCup quarter-finals 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/7tsFhcddPm pic.twitter.com/MSz30dxrCB