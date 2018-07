Nonostante l'amarezza per l'eliminazione beffarda arrivata in extremis, Hasebe e compagni hanno dimostrato lo stesso spirito dopo la fine della partita persa contro il Belgio, ripulendo perfettamente lo spogliatoio della Rostov Arena che li ha ospitati.

In molti si sarebbero lasciati andare alla delusione e probabilmente l'avrebbero sfogata in maniera rabbiosa. Ma sia i sostenitori che i membri della rosa del Giappone hanno dato una lezione di civiltà e sportività ripulendo tutto prima di andare via dopo l'ultima partita dei loro Mondiali.

La rete di Chadli al 94' ha condannato la Nazionale del ct Nishino all'eliminazione nei Mondiali dopo aver accarezzato per tutta la partita il sogno di battere il Belgio e qualificarsi ai quarti di finale per affrontare il Brasile di Neymar.

Quella di ieri poteva diventare la serata più importante della storia del calcio giapponese ma a pochissimi secondi dal fischio finale si è trasformata in un'amara delusione per tutti i giocatori e i tifosi nipponici.

