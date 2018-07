Mondiali 2018: dove vedere le partite di oggi in TV e in streaming

Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra. Sono queste le ultime due partite degli ottavi di finale in programma per oggi in Russia. Ecco dove vederle.

Con la giornata odierna si chiude il turno degli ottavi del Mondiale 2018 e si completa il tabellone di quelli che saranno invece gli accoppiamenti dei quarti di finale. Nel pomeriggio assisteremo alla gara Svezia-Svizzera. Da un lato avremo la nazionale svedese che, battendo ogni pronostico, si è classificata prima nel girone F davanti a Messico, Corea del Sud e addirittura ai Campioni del Mondo in carica della Germania. Dall'altro lato troveremo invece la selezione svizzera arrivata seconda nel gruppo E alle spalle solo del Brasile. Il match andrà di scena alle ore 16 allo Stadio San Pietroburgo. La vincente di questo turno affronterà, nella prossima fase, una tra Colombia e Inghilterra. Sarà proprio la gara tra la nazionale colombiana e quella inglese che, questa sera, calerà il sipario sugli ottavi di finale della 21esima edizione della Coppa del Mondo. Da una parte troveremo i colombiani che, con molta facilità e due vittorie, sono riusciti a prevalere nel gruppo H. Dall'altra parte del campo scenderanno, invece, i giocatori del ct. Gareth Southgate che, a causa della sconfitta nell'ultimo turno della fase a gironi contro il Belgio, sono arrivati solamente secondi nel raggruppamento G, alle spalle proprio della nazionale belga.

Ore 20.00, Colombia-Inghilterra - Canale 5