Francesco Totti e Ilary Blasi insieme in TV? Si lavora su una sitcom

Il progetto, comunque, non dovrebbe andare in porto in tempi brevissimi: se da una parte Ilary Blasi nei prossimi mesi sarà alle prese con il Grande Fratello Vip, Francesco Totti sarà impegnato in qualità di dirigente della Roma con la nuova stagione calcistica ormai alle porte.

' Casa Totti ', questo potrebbe essere il titolo del nuovo progetto televisivo della coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti . Stando a un'anticipazione del numero di Chi in edicola domani, dalle parti di Mediaset c'è un team a lavoro su un'idea, ancora tutta da definire, che potrebbe fare sua l'eredità di Casa Vianello, indimenticabile sitcom trasmessa per quasi venti anni fino al 2007.

