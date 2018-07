Il trasferimento dell'attaccante argentino agli Xeneizes ha scatenato l'ira dei tifosi del Velez e della sua famiglia. Il fratello agente sbotta: "Per me non esiste più".

Un trasferimento che ha scatenato il putiferio. Mauro Zarate era a un passo dalla firma con il Velez Sarsfield, sua squadra del cuore in cui era tornato in prestito lo scorso gennaio e che aveva trovato l'accordo con il Watford per acquistarne il cartellino. Al momento della firma però Zarate ha cambiato idea e ha deciso di prendere un'altra strada.

Che porta precisamente a La Bombonera, casa del Boca Juniors. Sì, nonostante avesse più volte promesso che in Argentina avrebbe indossato solo la maglia del Fortin, l'attaccante classe 1987 ha accettato la corte degli Xeneizes di Carlos Tevez mandando i suoi ormai ex tifosi su tutte le furie.

Sui social circolano video in cui viene bruciata la maglia dell'argentino. Non solo, ad attaccarlo è adddirittura la sua famiglia per bocca del fratello-agente Rolando: "Per me è stata una pugnalata al cuore, Mauro adesso non è credibile. Ha distrutto una famiglia intera, nessuno era a conoscenza di questa scelta. Per me non esiste più". A nulla sono servite le scuse pubblicate su Instagram dal giocatore che ha chiarito come questa non sia una scelta dettata da motivi economici.

Tras arribar a un acuerdo económico con el club @WatfordFC, para la compra del 100% de su ficha, y de alcanzar la cifra contractual pretendida por el futbolista, Mauro Zárate decidió de forma unilateral no continuar su carrera deportiva en #Vélez, a horas de rubricar su contrato. pic.twitter.com/GM5qvlC1RX — Vélez Sarsfield (@Velez) July 2, 2018

"Lo de Mauro lo siento como una traición a la historia de Vélez y a nuestra familia por su promesa de jugar sólo en Vélez. Si yo fuese Mauro, le agradecía el interés a Angelici pero le decía que seguía haciendo historia en Vélez". Rolando Zárate en @velezysumundo. pic.twitter.com/ibjRKZrK3Q — Agustin Sileo (@AgustinSileo) July 3, 2018