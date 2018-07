Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo più vicino: 100 mln al Real

Secondo Marca il club di Florentino Perez accetterà l'offerta di 100 milioni di euro. Il giocatore pronto a firmare fino al 2022 a 30 milioni a stagione.

2 ore fa

Cristiano Ronaldo alla Juventus, uno scenario di calciomercato che fino a poche ore fa sembrava irrealizzabile e che invece si sta facendo sempre più concreto col passare delle ore. Su Marca si legge come il presidente dei Blancos Florentino Perez sia orientato ad accettare l'offerta dei bianconeri di 100 milioni di euro. Per il giocatore, che avrebbe già detto sì, è invece pronto un contratto fino al 2022 (avrà 37 anni) a 30 milioni di euro a stagione per un totale di 120 milioni.

E la clausola da 1 miliardo di euro presente nel contratto di CR7? Domanda lecita. Secondo diversi portali spagnoli, il 33enne sarebbe un possesso di un documento che gli permetterebbe di liberarsi a cifre di gran lunga inferiori. Ad esempio a 100 milioni di euro, somma che sarebbe disposto a spendere il presidente della Juve Andrea Agnelli, in contatto da tempo con Cristiano Ronaldo.

Se questo incredibile affare dovesse andare in porto, il portoghese lascerebbe i Blancos dopo 9 stagioni in cui ha vinto qualsiasi cosa potesse vincere. Tra i trofei messi in bacheca, spiccano le 4 Champions League di cui 3 negli ultimi 3 anni. Proprio la coppa dalle grandi orecche è l'ossessione della Juventus. Allegri lancerebbe così un nuovo assalto al trofeo con un giocatore che ha un feeling unico con la competizione.