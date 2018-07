Calciomercato PSG, 310 milioni per Neymar? Il Real Madrid smentisce

"Si tratta di una notizia falsa. Il Real Madrid non ha fatto alcuna offerta né al PSG, né al giocatore. Ci sorprende che la TV pubblica rilasci informazioni false senza che nessuno si sia messo in contatto con il club per verificarne l'attendibilità". Una nota a cui ha fatto seguito anche quella della stessa TVE: "Le nostre fonti sono massimamente affidabili, ma ci dispiace aver generato confusione sul tema".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK