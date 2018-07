I Red Devils hanno messo sul piatto un'offerta da 45 milioni più cinque di bonus per il difensore rossonero, che per il momento però non si muove.

5 ore fa di Leonardo Mazzeo

Sono giorni decisivi in casa rossonera: la società, dopo la sentenza UEFA e l'esclusione dalle coppe europee per il prossimo anno, presenta ricorso al TAS e spera di evitare una sanzione così severa. Non ci sono certezze, al momento, e questo potrebbe influire sul calciomercato Milan: i giocatori accetteranno di restare nonostante tutto?

Fassone, da questo punto di vista, ha rassicurato i tifosi: nessuno si è seduto al tavolo con la società per parlare di cessione. L'AD vuole solo giocatori motivati all'interno della rosa, e tra questi c'è anche Alessio Romagnoli: il classe 1995 ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri fino al 2022 perché, parola di Fassone, "ha voluto sposare noi e vincere con la maglia rossonera". Gattuso spera di averlo a disposizione anche per il prossimo anno, insieme a Bonucci: i due formano una coppia di centrali affidabile, ma il mercato potrebbe separarli.

Questione Bonucci a parte ("è il nostro capitano, resterà con noi", Fassone dixit), l'ex difensore della Roma fa gola a diverse squadre. Che sorvegliano con attenzione la situazione dei rossoneri: fino a questo momento tutto è rimasto fermo, ma il calciomercato Milan potrebbe infiammarsi nel momento in cui sarà resto noto l'esito del ricorso al TAS. In un senso o nell'altro. Tra i protagonisti potrebbe esserci anche Romagnoli, nonostante il rinnovo: è già arrivata un'offerta importante.

Calciomercato Milan, ecco la prima offerta del Manchester United per Romagnoli

Dopo aver incassato il no da parte dell'Inter per Skriniar, Mourinho ha spostato le sue attenzioni dall'altra parte di Milano: l'allenatore portoghese vuole Alessio Romagnoli e il Manchester United, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe presentato ai rossoneri la prima offerta per uno dei loro pilastri: 45 milioni più 5 di bonus per portare difensore in Inghilterra.

La proposta è stata rifiutata, ma i Red Devils continuano a seguire Romagnoli. Al momento, nessuna cessione eccellente in vista per i rossoneri. Il calciomercato Milan, però, potrebbe essere sconvolto nei prossimi giorni. I big resteranno anche senza coppe europee oppure spingeranno per essere ceduti? Se dovesse concretizzarsi la seconda ipotesi, Fassone valuterebbe eventuali offerte. E il Manchester United, da parte sua, potrebbe alzare ulteriormente la posta in gioco...