Calciomercato Manchester City, preso Mahrez: programmate le visite

un'ora fa

Riyad Mahrez sta per diventare un nuovo giocatore del Manchester City. A dare la notizia è Sky Sports Uk, secondo cui l'algerino sosterrà in settimana le visite mediche con i Citizens. Al Leicester andranno 60 milioni di sterline, circa 68 milioni di euro. Le Foxes hanno quindi abbassato le pretese rispetto alla finestra invernale di calciomercato quando chiedevano 80 milioni di sterline.

A 27 anni Mahrez, dopo aver fatto la storia del Leicester con cui ha vinto una leggendaria Premier League, s'appresta a fare il grande salto e a giocare in un top club per la prima volta nella sua carriera. A Manchester troverà un manager come Pep Guardiola che ha fatto la fortuna di tanti giocatori.

Nell'ultima stagione con il Leicester ha segnato 13 gol in 41 presenze. Un anno prima aveva esultato 10 volte e collezionato 48 gettoni. Nel 2015/16, stagione del trionfo in Premier League sotto la guida di Ranieri, realizzò addiruttura 18 gol in 39 partite. Ora dovrà riuscire a confermarsi ad alti livelli con i campioni d'Inghilterra in carica.