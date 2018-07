Tutti i movimenti in entrata e in uscita della sessione estiva del club biancoceleste: tutto ruota come sempre intorno alla situazione di Sergej Milinkovic.

0 condivisioni

8 ore fa di Marco Ercole

La stagione non può che ripartire da lì, da quella Champions League solo assaporata e vista sfuggire di mano all'ultima partita, nello "spareggio" con l'Inter. Il calciomercato Lazio risente inevitabilmente anche di quanto accaduto nel corso dell'ultimo campionato, perché prendere parte alla competizione europea più importante avrebbe dato un appeal diverso in ottica di eventuali trattative e, soprattutto, avrebbe garantito alle casse biancocelesti molti più soldi.

Non che quelli manchino, in realtà. Il club di Lotito sotto questo punto di vista è "virtuoso", nel senso che ha chiuso in attivo la stagione e ha a sua disposizione (anche senza cedere) oltre 40 milioni di euro da investire nel calciomercato Lazio.

Con questi sta modellando e aggiustando la rosa da mettere a disposizione del confermatissimo Simone Inzaghi, cercando di migliorare in quello che è stato il tallone d'Achille della scorsa stagione, cioè le seconde linee. Per questo il calciomercato Lazio fino a questo momento si sta basando più che altro su movimenti di secondo piano, fatta eccezione per la trattativa in corso con il Sassuolo per il difensore Francesco Acerbi, scelto da Inzaghi come degno erede di Stefan de Vrij. Per il resto, eventuali movimenti più importanti seguiranno eventuali cessioni illustri (come Felipe Anderson o Milinkovic).

Getty Image Calciomercato Lazio, Acerbi e Lulic potrebbero presto diventare compagni di squadra

Calciomercato Lazio: acquisti e cessioni ufficiali

Acquisti:

Riza Durmisi, d (Betis Siviglia, 6,5)

Mattia Sprocati, a (Salernitana, 2,5)

Valon Berisha, c (Salisburgo, 7,5)

Silvio Proto, p (Olympiakos, 0)

Cessioni:

Stefan de Vrij, d (Inter, 0)

Federico Marchetti, p (Genoa, 0)

Filip Djordjevic, a (Chievo, 0)

Luis Nani, a (Valencia, fine prestito)

Francesco Orlando, c (Salernitana, 0)

Mamadou Tounkara, a (Schaffhausen, prestito).

Probabile formazione (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.