un'ora fa

Kevin-Prince Boateng torna in Serie A. Dopo aver indossato la maglia del Milan (dal 2010 al 2013 e nel 2016), si trasferisce al Sassuolo e firma un contratto triennale fino al 2021. Come riporta Gianluca Di Marzio, nella notte l'agente del classe 1987 dovrebbe aver trovato l'accordo con l'Eintracht Francoforte - club con il quale solo un anno fa aveva firmato fino al 2020 - per il passaggio ai titolo definitivo tra le fila degli emiliani in questa finestra di calciomercato.

Boateng rimette piede in Italia a 31 anni dopo aver collezionato 36 presenze, 6 gol e 2 assist nell'ultima stagione e soprattutto dopo aver conquistato la Coppa di Germania battendo 3-1 in finale il Bayern Monaco. Rinuncia a disputare l'Europa League, conquistata dalla squadra di Niko Kovac (passato sulla panchina del Bayern Monaco) per aiutare il Sassuolo a migliorare l'11esimo posto dell'ultimo campionato.

L'Eintracht quindi ha mantenuto la sua parola. Un anno fa infatti lo presero dal Las Palmas a parametro zero promettendogli che lo avrebbero lasciato andare nel caso in cui avesse voluto cambiare aria. Il ds dei tedeschi Fredi Bobic ha detto: "Cerco di mantenere sempre la mia parola. Gli avevo fatto una promessa e l'ho mantenuta". Boateng invece ha scherzato sul suo addio: "In Germania sono sempre stato cacciato, ma stavolta è diverso".