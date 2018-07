Calciomercato Juventus, dalla Spagna: "Offerta per Cristiano Ronaldo"

Secondo Marca i bianconeri starebbero lavorando per portare in Serie A il portoghese: pronto un contratto quadriennale da 30 milioni di euro a stagione.

0 condivisioni

un'ora fa di Luca Guerra

Nemmeno il tempo di metabolizzare l'eliminazione dai Mondiali di Russia, maturata sabato sera dopo il 2-1 incassato dal suo Portogallo per mano dell'Uruguay, che per Cristiano Ronaldo è già tempo di pensare al futuro: l'estate 2018 potrebbe essere per la stella di Funchal quella dell'addio alla nazionale - interpellato in merito, CR7 ha glissato - e al Real Madrid, dove l'addio di Zinedine Zidane in panchina potrebbe rappresentare il primo di una serie di saluti dalle parti della casa blanca. Inevitabile che il suo nome sia in cima ai rumors del calciomercato mondiale.

Un dato è certo: dopo nove anni in Spagna, Cristiano Ronaldo sta meditando l'addio al Real Madrid, club con il quale ha vinto praticamente tutto. Nella capitale, CR7 ha vinto quattro volte la Champions League, due volte la Liga, due Coppe del Re, due Supercoppe di Spagna, tre Supercoppe europee e tre Coppe del Mondo per club, intervallati da un Europeo con il Portogallo. Successi conquistati da assoluto protagonista, che potrebbero aver prodotto nell'attaccante 33enne la voglia di cambiare aria per cercare nuove sfide. Una sensazione che ha suscitato anche l'interesse della Juventus.

Che il rapporto tra Cristiano Ronaldo e il patron delle merengues Florentino Perez sia logoro, dalle parti di Madrid, è noto: la clausola rescissoria fissata nel contratto dell'attaccante di Funchal è di quelle che possono scoraggiare qualunque società interessata in sede di calciomercato. Un miliardo di euro. Per questo, assicurano dalla Spagna, la Juventus starebbe lavorando sull'intesa con il calciatore e il suo entourage.

Getty Images Calciomercato, Marca annuncia l'offerta della Juventus per Cristiano Ronaldo

Calciomercato, in Spagna sono sicuri: la Juventus ha l'offerta per Cristiano Ronaldo

Un sogno proibito o una possibilità? Per il quotidiano spagnolo Marca la trattativa di calciomercato tra Cristiano Ronaldo e la Juventus appartiene alla seconda tipologia di rumors. I campioni d'Italia, assicurano in Spagna, hanno aperto il capitolo relativo al trasferimento in Italia dell'asso portoghese. L'offerta economica per l'attaccante sarebbe faraonica: 30 milioni di euro a stagione per 4 anni. Per rendere l'idea, basti pensare che oggi i calciatori più pagati sono Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, con ingaggi da circa 7 milioni all'anno. Proprio la partenza del Pipita, cercato fortemente dal Chelsea, potrebbe rappresentare il primo tassello verso l'arrivo di CR7 a Torino.

Getty Images Champions League 2017/2018, Cristiano Ronaldo a segno su rigore in Real Madrid-Juventus 1-3

Proprio nella serata di ieri il Real Madrid ha smentito ufficialmente di aver recapitato un’offerta superiore ai 300 milioni di euro al Paris Saint-Germain per il brasiliano Neymar. Che possa accadere lo stesso per il possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus? A Torino sperano di no, in attesa di quantificare il possibile valore del cartellino di un calciatore che ha battuto 5 volte la Vecchia Signora negli ultimi tre incroci europei, prima la finale di Cardiff 2017 e poi nei quarti di finale dell'ultima Champions. Con tanto di sforbiciata da copertina all'Allianz Stadium. Il dialogo con Jorge Mendes, agente dell'attaccante, è aperto: Cristiano Ronaldo dalla sua avrebbe la promessa del Real Madrid di abbassare nettamente il prezzo della clausola per consentirgli l'addio. I tifosi bianconeri, intanto, sognano. Saranno le prossime settimane a dirgli se - e quando - aprire gli occhi.