Calciomercato Juventus, arriva Cristiano Ronaldo? Le quote

E mentre le indiscrezioni di calciomercato si susseguono senza soluzione di continuità, le agenzie di scommesse hanno iniziato a quotare tutte le possibili destinazioni per CR7. Intralot dà la permanenza a Madrid a 1.85 e il passaggio alla Juventus a 4, quello al PSG a 3. Il ritorno al Manchester United paga invece 5 volte la posta, a 8 è quotato l'approdo al Manchester City. E se decidesse di andare in Cina? La quota è 51, la stessa in caso scegliesse Bayern Monaco.

Cristiano Ronaldo e il possibile trasferimento alla Juventus, nelle ultime ore non si parla d'altro. In Spagna sono convinti che il presidente del Real Madrid Florentino Perez abbia addirittura già accettato l'offerta dei bianconeri di 100 milioni di euro e che il giocatore abbia dato l'ok all'operazione, convinto da un contratto fino al 2022 a 30 milioni di euro a stagione.

