Ma il duo composto dall'amministratore Beppe Marotta e dal ds Fabio Paratici si è subito attivato per rimpiazzarli sul calciomercato e cercare di rinforzare la rosa in modo da provare per l'ennesima volta l'assalto alla Champions League, l'unico grande obiettivo che manca a questa Juventus che per il quinto anno consecutivo sarà guidata da Massimiliano Allegri.

I Campioni d'Italia hanno detto addio a senatori come Buffon, Lichsteiner e Asamoah, ma si sono subito rafforzati con Perin, Emre Can, Cancelo e Caldara.

