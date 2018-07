Calciomercato Fiorentina, acquisti e cessioni ufficiali: la tabella

Dopo aver concluso la Serie A 2017/2018 a ridosso dell'Europa, la Viola intende continuare nell'opera di rinnovamento iniziata un anno fa con Corvino.

7 ore fa di Simone Cola

La Serie A 2017/2018 della Fiorentina avrebbe dovuto essere, secondo le pessimistiche aspettative della maggior parte dei tifosi, una vera e propria stagione in purgatorio: la fine del rapporto con Paulo Sousa e l'arrivo in panchina di Stefano Pioli, evento seguito da un calciomercato certo non esaltante in quanto a nomi in arrivo, aveva infatti significato per molti l'abbandono di quel progetto di crescita da sempre inseguito dalla proprietà. L'arrivo di molti giovani poco conosciuti e che tutto avevano da dimostrare, inoltre, era andato di pari passo con una serie di cessioni eccellenti che giustificavano un certo pessimismo: perdere in un solo colpo Bernardeschi, Borja Valero, Gonzalo Rodriguez, Ilicic e Vecino era stato un duro colpo per l'entusiasmo del popolo viola.

Con l'andare del tempo però sono emersi i valori di una squadra che è riuscita a superare le aspettative di molti. Merito di Stefano Pioli, bravo a far quadrare il cerchio individuando i calciatori migliori tra quelli a disposizione e modellando la formazione intorno ad essi e nello stesso tempo fortunato nello scoprire il talento dei vari Milenkovic e Veretout, veri e propri colpi di calciomercato. La tragica scomparsa di Davide Astori, il capitano, ha compattato una squadra che si è scoperta tale nel tempo fino a raggiungere un buonissimo ottavo posto, piazzandosi a ridosso dell'Europa e scoprendo il talento di Giovanni Simeone e, soprattutto, di Federico Chiesa.

L'obiettivo di questa stagione è continuare il percorso di crescita inaugurato un anno fa e che nelle intenzioni della dirigenza dovrebbe portare la Fiorentina di nuovo stabilmente nella parte alta della classifica, potendo però vantare bilanci tali da non vederla più costretta a operare dolorose cessioni in sede di calciomercato come accaduto un anno fa. Plusvalenza è dunque la parola d'ordine anche per quest'anno, con la speranza che la Viola riprenda da dove ha lasciato magari scoprendo, strada facendo, qualche altro nuovo colpo di quelli a cui Corvino ha abituato tutti.

Calciomercato Fiorentina: acquisti e cessioni ufficiali

Acquisti 2018/2019

Alban Lafont: 7 milioni più 1,5 di bonus - Dal Tolosa

David Hancko: 3,5 milioni - Dall'MSK Zilina

Jaime Baez: fine prestito - Dal Pescara

Kevin Diks: fine prestito - Dal Feyenoord

Rafik Zekhnini: fine prestito - Dal Rosenborg

Andres Schetino: fine prestito - Dall'Esbjerg

Carlos Sanchez: fine prestito - Dall'Espanyol

Lorenzo Venuti: fine prestito - Dal Benevento

Cessioni 2018/2019

Bruno Gaspar: 5 milioni - Allo Sporting Lisbona

Gil Dias: fine prestito - Al Monaco

Milan Badelj: fine contratto

Diego Falcinelli: fine prestito - Al Sassuolo

Simone Lo Faso: fine prestito - Al Palermo

Marco Sportiello: fine prestito - All'Atalanta