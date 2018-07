Bundesliga, Bayern Monaco: inizia l'era di Niko Kovac

Il nuovo tecnico dei bavaresi ha parlato in conferenza stampa.

54 minuti fa

Finisce l'era del leggendario Jupp Heynckes, inizia quella di Niko Kovac. Il nuovo allenatore del Bayern Monaco si presenta ufficialmente in conferenza stampa. La notizia dell'incarico si era diffusa lo scorso 13 aprile, successivamente il tecnico croato ha chiuso la stagione alla guida dell'Eintracht Francoforte battendo il Bayern 3-1 in finale di Coppa di Germania.

Ora deve farsi "perdonare" mettendo qualche trofeo nella bacheca della sua nuova squadra: "Sono felicissimo di lavorare a Monaco - ha esordito Kovac - anche perché la mia famiglia vive qui da molto tempo. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura che prenderà il via con la Supercoppa (contro "il suo" l’Eintracht il prossim 12 agosto). In Bundesliga dobbiamo partire subito bene".

Poi Kovac ha parlato del futuro di Lewandowski, Boateng e Robben: