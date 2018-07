Chiudiamo con l'apertura della Bola che ci presenta José Peseiro, scelto ufficialmente come nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. In passato il tecnico portoghese si era seduto sulla panchina del Braga.

Ancora un titolo dedicato alla Spagna sul Corriere dello Sport: la Roja è stata battuta dalla Russia ai calci di rigore. In taglio alto si celebrano le Ferrari che vanno sul podio a Zeltweg volando in testa al mondiale Costruttori e con Vettel che torna primo in quello Piloti.

