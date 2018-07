Il Re ha accettato l'offerta di Magic Johnson: 4 anni di contratto da 154 milioni di dollari.

0 condivisioni

10 minuti fa

Inizia una nuova era per l'NBA. LeBron James ha infatti scelto la sua prossima squadra dopo aver detto addio ai Cavs: si tratta dei Los Angeles Lakers. A dare l'annuncio che rivoluzione il basket a stelle e strisce è la Klutch Sports Group, l'agenzia che rappresenta il 33enne di Akron. "Il quattro volte MVP, il tre volte - recita il comunicato - MVP delle Finals, il 14 volte All Star e il due volte medaglia d’oro olimpica si è accordato per un contratto quadriennale da 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers".

Una scelta che era nell'aria da tempo ma che ora è nero su bianco. LeBron s'appresta a giocare per la prima volta in carriera in una Western Conference dove troverà i Golden State Warriors di Stephen Curry, affrontati nelle ultime 4 Finals e contro cui ha vinto solo una volta. LeBron sceglie una città, Los Angeles, dove - si legge su Gazzetta.it - ha già due case e dove trascorre parte dell'estate insieme alla sua famiglia.

Ora al Re spetta l'arduo compito di riportare i Lakers ai fasti di un tempo. Ad aiutarlo toccherà anche al presidente dei gialloviola Magic Johnson (ha promesso che si dimetterà se non i Lakers non torneranno a vincere entro la prossima estate), che dopo aver salutato Paul George ha convinto Kentavious Caldwell-Pope, Lance Stephenson e JaVale McGee. Ora LeBron fungerà da calamita.