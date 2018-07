MotoGP, Valentino Rossi: "Dovizioso, attacco poco intelligente"

Il pilota pesarese dopo il GP d'Olanda: "Attacco di Dovi strategicamente poco intelligente". Il ducatista: "Chi è all'interno decide la staccata".

10 ore fa

L'Università di Assen si conferma ancora una volta tracciato spettacolare, il GP d'Olanda è stato in assoluto il più emozionante di questo mondiale di MotoGP. A vincere una gara con oltre 100 sorpassi è stato Marc Marquez su Honda che ora guida la classifica piloti con 140 punti a +41 su Valentino Rossi e a +47 su Maverick Viñales.

Il Dottore ha tagliato il traguardo in quinto piazza dopo un errore al penultimo giro che gli ha fatto perdere due posizioni. Era in lotta con Dovizioso per il secondo posto, il ducatista ha staccato lungo all'interno e il pesarese gli è andato dietro.

È stata una gara bella e tosta - ha detto Valentino Rossi a Sky Sport - una sfida di testosterone al 100%: facevamo a gara a chi ce l'aveva più... Dispiace aver perso il podio dopo una gara simile. Con Jorge (tamponato da Vale, ndr) è andata bene, con Dovizioso alla fine no. Andrea ha fatto un sorpasso aggressivo come ce ne sono stati tanti, ma strategicamente non è stato molto intelligente. Senza quel sorpasso in quel punto potevamo chiudere al secondo e al terzo posto, quello non era il posto giusto per passarmi

Questa invece la versione di Dovizioso, quarto all'arrivo: