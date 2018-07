O'Ney trascina la squadra di Tite ai quarti: segna l'1-0 e mette lo zampino nel raddoppio di Firmino. Il giocatore del Chelsea inesauribile. Male Chicharito.

21 minuti fa di Francesco Bizzarri

Il Brasile vola ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Battuto il Messico, che esce a testa alta. I verdeoro fanno festa nella ripresa con i gol di Neymar e Firmino. Continua la maledizione dei messicani: non hanno mai vinto nei cinque precedenti contro i brasiliani in una Coppa del Mondo.

Grande prova di Neymar, un gol e un (mezzo) assist. Super Willian, tanta sostanza e qualità. Poi Firmino che sigla il 2-0 e mette al sicuro il passaggio del turno. Per la squadra di Osorio brilla solo il portiere Ochoa. Male Chicharito Hernandez e Rafa Marquez.

Il Brasile vince così la sua terza gara consecutiva dei Mondiali: non accadeva dal 2006. L’attacco gira, il ct Tite si frega le mani. Ad oggi i favoriti al titolo sono proprio i brasiliani. Contro il Messico altra prova di carattere e qualità.

Mondiali, le pagelle di Brasile-Messico

Brasile (4-2-3-1): Alisson 6; Wagner 6, Thiago Silva 6.5, Miranda 6.5, Filipe Luis 6; Casemiro 5.5, Paulinho 5.5 (Dall’80’ Fernandinho 6); Willian 8 (Dal 91' Marquinhos sv) , Coutinho 5.5 (Dall'86 Firmino 6.5), Neymar 8.5; Gabriel Jesus 5. All. Tite.

Messico (4-3-3): Ochoa 7; Alvarez 5 (Dal 56’ J. dos Santos 5), Ayala 5.5, Salcedo 6, Gallardo 6.5; Herrera 5, Marquez 4.5 (Dal 46’ Layun 5.5), Guardado 6; Vela 6, C. Hernandez 5 (Dal 60’ Jimenez 6); Lozano 6.5. All. Osorio.

I migliori

Neymar 8.5

Ha due grandi responsabilità: deve trascinare il Brasile in questi Mondiali e far divertire i tifosi di tutto il mondo dopo le eliminazioni di Messi e Cristiano Ronaldo. Nel primo tempo poca roba, sull’1-0 invece inizia lui l’azione servendo di tacco Willian per poi concludere a rete. Secondo gol in Russia, il primo nella fase ad eliminazione diretta di una Coppa del Mondo. C'è il suo piede anche sul 2-0 firmato Firmino: il suo tiro si trasforma in un assist involontario.

Willian 8

Il motore del Brasile: gioca a tutta fascia, sta bene fisicamente, salta sempre l’uomo. Assist al bacio per il gol di Neymar, impossibile pensare ad una formazione verdeoro senza il giocatore del Chelsea. Quando prova la via del gol, è Ochoa a dirgli no.

Ochoa 7

Bravo, sicuro, anche se prende gol e va a casa. Probabilmente senza un paio di interventi fondamentali, uno sicuro su Neymar e l’altro su Willian, il passivo per il Tricolor poteva essere peggiore.

I peggiori

Marquez 4.5

Non regge ormai certi livelli a 39 anni. Gioca davanti alla difesa, non vede mai un pallone. I centrocampisti brasiliani corrono a velocità doppia. Osorio lo molla negli spogliatoi dopo l’intervallo: lascia così uno dei più grandi calciatori della storia del calcio messicano.

Gabriel Jesus 5

La punta del Brasile ancora a secco. Non è il suo ruolo preferito, forse è vero, ma Tite insiste per giocare con lui lì davanti come ultimo terminale offensivo. È in ritardo sul pallone di Willian, per fortuna alle sue spalle c'è Neymar che non manca all'appuntamento. Firmino, in pochi minuti, fa vedere cosa significhi essere attaccante d'area.

Chicharito Hernandez 5

Il Chicharito stecca la partita più importante. Che dura un’ora, poi Osorio lo mette in panchina. Si muove tanto ma sempre senza uno scopo vero. Poche sponde, nessuna occasione da rete. Voleva incrementare il suo record di 50 gol con la Nazionale messicana. Niente da fare.