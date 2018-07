Il numero 10, nonostante un'ottima prova contro il Messico, ha ricevuto una pioggia di critiche per alcuni suoi atteggiamenti in campo.

02 lug 2018 di Leonardo Mazzeo

Decisivo. Difficile trovare altri aggettivi per un giocatore che, nel corso di un ottavo di finale dei Mondiali, segna un gol e ne fa segnare un altro a un suo compagno. Difficile, sì, ma non impossibile: a Neymar è successo. Più che decisivo, il numero 10 del brasile viene definito "irritante" da molte persone. Bravo, sì, bravissimo. Ma certi atteggiamenti in campo non vanno proprio giù.

L'attaccante del PSG è bersagliatissimo dagli avversari, bisogna ammetterlo: ha subito molti falli durante il torneo ma questo, agli occhi di molti, non riesce a giustificare alcune reazioni di Neymar, che molto spesso resta a terra dolorante per poi alzarsi senza problemi poco dopo. Una giocata da campione, poi una piccola recita. I Mondiali sono un palcoscenico grande, i giocatori hanno tutti i riflettori puntati addosso. E sui social le polemiche non si placano.

Una pioggia di critiche accompagna l'hashtag #Neymar, ogni piattaforma è invasa di commenti negativi sul brasiliano. Altri, più semplicemente, postano le foto del giocatore commentando non i suoi gol, non le sue giocate, ma il suo comportamento. Qualcosa non va, è evidente. E qualcuno prova a stemperare i toni richiamando qualche numero: esagera, è vero. Ma quanto è forte questo Neymar.

Rovina tutto con inutili simulazioni da Hollywood, ma se parliamo di talento e numeri sono già da fuoriclasse a soli 26 anni.



Selecao: #Pelè 77 gol #Ronaldo 62 #Neymar 57 #Romario 55



Neymar a #WorldCup:

9 match

6 gol

2 assist #BrasileMessico #BRAMEX 2-0 @SkySport pic.twitter.com/AyrbhrqDIt — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 2, 2018

Neymar ha trascinato il Brasile ai quarti con giocate fondamentali, con strappi a metà campo, con un gol e con un assist a metà per Firmino. Neymar ha fatto tutto questo, eppure quello che resta è l'immagine di lui, a terra, che esagera dopo un tocco leggero di Layun a bordo campo.

Molte delle foto di Brasile-Messico ritraggono Neymar a terra, dolorante. Un atteggiamento imperdonabile per molti, che si sono scatenati con i commenti più disparati: dalla foto di squadra con infortunio annesso fino al più classico de "i Simpson lo avevano previsto", sui social il numero 10 è bersagliato di critiche (alcune simpatiche, va detto):

#Neymar (colpito?) al piede, va giù e in 20'' si tocca:

- caviglia dx

- caviglia sx

- ginocchio

- addome

- spalla

- naso

- nuca

- capelli#VeryGood#BrasileMessico — Alessandro Rimi (@Ale_Rimi) July 2, 2018

Un precedente, Capello e la difesa di Tite

Non parliamo solo della partita contro il Messico: Neymar riceve queste critiche dall'inizio dei Mondiali. Emblematico un episodio avvenuto nel corso della partita con la Serbia: il 10 subisce un fallo (non tenero, a dirla tutta) sulla fascia e comincia a rotolare lungo il campo. E ovviamente il web si è scatenato.

What a performance by Neymar against Serbia. pic.twitter.com/fCYdTxAqiF — Desi Gooner (@Sahil_Adhikaari) June 28, 2018

Anche Capello, intervenuto nel corso della trasmissione Tiki Taka, ha parlato del brasiliano senza usare mezzi termini: secondo Don Fabio, Neymar "è un simulatore". Un fenomeno, sì, che però si butta facilmente a terra. Poco dopo, è arrivata la risposta di Tite: il CT del Brasile, in conferenza stampa, ha difeso il suo giocatore puntando letteralmente il dito contro Capello e dicendo che quello su Neymar contro il Costarica era rigore (penalty prima assegnato e poi revocato dal VAR).

Critica Bonus

Tra le immagini, i video e i commenti su Neymar, ce n'è uno che merita una menzione speciale. Una critica raccolta in un video esilarante e folle. C'è del genio, altroché.