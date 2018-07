Il numero 10 della Seleção si rivolge ai messicani dopo averli battuti 2-0 negli ottavi: "Hanno parlato troppo prima della ripartita". Il ct del Tricolor risponde.

un'ora fa

Il Brasile ha battuto 2-0 il Messico grazie ai gol di Neymar e Firmino e si è qualificato a i quarti dei Mondiali di Russia 2018, dove ad attenderlo ci sarà una tra Belgio e Giappone.

Nel post-partita si è parlato tanto del numero 10 verdeoro che è stato protagonista in positivo e in negativo. Oltre al gol, si è fatto notare anche per le solite sceneggiate che hanno fatto infuriare i giocatori del Tricolor.

In particolare gli uomini di Osorio hanno perso la testa quando Neymar si è rotolato per il campo dopo un pestone di Layun a bordocampo. Proprio di questo episodio ha parlato il brasiliano del PSG in zona mista:

È stata una cosa sleale perché in quel momento il pallone non era in gioco ed eravamo fuori dal campo

Poi ha lanciato una frecciata ai messicani:

Hanno parlato troppo prima della partita e adesso sono a casa. Durante i 90' mi hanno riempito di falli. Per noi è stato un match molto difficile, abbiamo saputo soffrire. Io sono contento della mia prestazione ma soprattutto di quella della squadra

La replica del ct del Messico Osorio non si è fatta attendere: