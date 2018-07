I Mondiali di Russia 2018 continuano a regalare emozioni inaspettate e persino Belgio-Giappone, che sulla carta era considerato l'ottavo di finale meno equilibrato di tutti, è stata una partita appassionante e ricca di colpi di scena.

La Nazionale allenata da Martinez ha avuto molte più difficoltà del previsto nel battere i nipponici che addirittura nel secondo tempo erano in vantaggio di 2 gole. Ma i cambi dell'allenatore dei Diavoli Rossi hanno dato il via alla rimonta che ha permesso al Belgio di vincere per 3-2 proprio all'ultimo secondo.

Ennesima partita fantastica di questi Mondiali che ci regala la sesta squadra qualificata per i quarti di finale: venerdì 6 luglio infatti i Diavoli Rossi sfideranno il Brasile che nel pomeriggio si è qualificato sconfiggendo il Messico per 2-0.

Il Giappone parte subito fortissimo e dopo nemmeno 60 secondi Kagawa sfiora il palo con un bel sinistro dal limite. I nipponici corrono tanto ma dal quarto d'ora incomincia a uscire il Belgio: al 25esimo Lukaku viene bloccato in area piccola, subito dopo Carrasco prova da fuori ma Kawashima respinge coi pugni, pochi secondi prima di un'altra occasione per Kompany. I Diavoli Rossi sciupano qualche chance di troppo perché troppo leziosi ma l'ultimo sussulto del primo tempo arriva nell'altra area di rigore, con Courtois che si fa sfuggire un pallone semplice e rischia la frittata (anche se l'attaccante giapponese era in offside al momento del tocco). All'intervallo è 0-0.

