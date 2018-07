"La federazione - si legge - crede che il Giappone abbia smesso letteralmente di giocare contro la Polonia non appena il risultato di Colombia-Senegal è volto a loro favore. Siamo profondamenti delusi dalla mancanza di fair play del Giappone. In futuro la FIFA deve punire le squadre che giocano così. La regola del fair play così non ha senso".

Un'eliminazione beffarda. Il Senegal ha salutato i Mondiali di Russia 2018 dopo la sconfitta per 1-0 rimediata nell'ultima giornata del Gruppo H contro la Colombia. La Nazionale del ct Aliou Cissé ha chiuso a quota 4 punti al parti del Giappone che però è passato agli ottavi da secondo in virtù del minor numero di cartellini gialli collezionati durante la fase a gironi.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK