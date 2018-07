Mondiali, Diego Costa a Hierro dopo l'errore di Koke: "Te l'avevo detto"

Hierro però resta della sua idea e Koke non si tira indietro: "Sto bene, lo calcio". Nel momento esatto in cui Koke sbaglia il rigore, le telecamere di Deportes Cuatro inquadrano Diego Costa che cerca con lo sguardo Hierro e gli urla: "Te l'avevo detto". Non sapremo mai come sarebbe andata se Hierro avesse ascoltato Diego Costa.

Proprio sui tiri dagli undici metri è emerso un retroscena che ha come protagonisti Diego Costa e il ct ad interim Fernando Hierro. Nel momento in cui il tecnico delle Furie Rosse deve decidere i tiratori, si vede l'attaccante dell'Atletico Madrid che lo avvicina e gli sconsiglia di puntare su Koke, suo compagno di squadra nei Colchoneros.

In Spagna si continua a parlare dell'eliminazione della Nazionale iberica dai Mondiali di Russia 2018. Sergio Ramos & Co. hanno salutato la competizione dopo aver perso ai calci di rigore contro i padroni di casa della Russia. I tempi regolamentari si sono chiusi sull'1-1, dal dischetto sono stati decisivi gli errori di Koke e Iago Aspas.

L'attaccante dell'Atletico Madrid aveva consigliato al ct di non far battere il rigore al compagno di squadra.

