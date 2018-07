La Seleção vola ai quarti grazie alla seconda rete nel torneo di O'Ney e al sigillo di Firmino. El Tricolor si ferma ancora una volta agli ottavi.

33 minuti fa

Ha brillato il più atteso, il più criticato, il più amato. A decidere Brasile-Messico, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, è stato Neymar che ha regalato ai suoi la qualificazioni ai quarti - dove ci sarà una tra Belgio e Giappone - realizzando un gol e sfornando un assist involontario. Al 51', dopo un bellissimo primo tempo conclusosi però a reti bianche, il numero 10 ha preso palla, circumnavigato l'area del Tricolor e col tacco ha smarcato Willian.

Il giocatore del Chelsea si è portato avanti il pallone, ha saltato un uomo in velocità e ha crossato trovando all'appuntamento con il gol O'Ney, al secondo gol in questo torneo e al sesto (con 38 tiri effettuati, riporta Opta) con il Brasile nei Mondiali. Non contento, nel finale la stella del PSG ha sfiorato il raddoppio confezionando casualmente un assist per Firmino che ha insaccato il pallone del 2-0 a porta vuota.

Finisce invece ancora una volta agli ottavi il sogno del Messico, che in una Coppa del Mondo non è mai riuscito ad accedere ai quarti. La Nazionale di Osorio si trova anche a fare i conti con un altro tabù che ha i colori verdeoro: nelle ultime cinque partite giocate contro il Brasile ai Mondiali, i centroamericani ne hanno perse quattro e pareggiata una, subendo 11 reti e non segnandone neanche una. Statistiche impietose. Da segnalare tra le fila del Brasile il pesantissimo cartelliono giallo rimediato da Casemiro: era diffidato, salterà i quarti.